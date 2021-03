  Polizei sucht nach 68-jährigem Vermissten aus Pflegeheim

Grasellenbach. Die Polizei sucht in Grasellenbach nach dem 68-jährigen Stefan Adam. Er wird seit Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, vermisst. Der Mann ist Bewohner des Pflegeheims "Residenz Leben am Wald" und wurde letztmals in Hammelbacher Straße gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren Grasellenbach, der Rettungshundestaffel und des Polizeihubschraubers verliefen bislang erfolglos. Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Er hat blonde Haare mit einer Stirnglatze. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug der 68-Jährige ein rötliches Sweatshirt. Auffällig ist sein schlürfender Gang.

Hinweise gehen an die Polizeistation Waldmichelbach unter der Telefonnummer 06207/940520 oder an jede andere Polizeidienststelle.