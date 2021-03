Bensheim. Die Polizei in Bensheim sucht am Mittwochabend unter anderem mit einem Hubschrauber nach möglichen Brandstiftern. Wie die Beamten mitteilten, hatten im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr im Ortsbereich zwei Fahrzeuge gebrannt. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus. Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Rufnummer 06251/84680 oder direkt an die Notrufzentrale unter 110.

