Polizei stoppt überladenes Auto mit drei Weihnachtsbäumen im Gepäck

Neustadt/Weinstraße. Ein unter anderem mit drei Weihnachtsbäumen beladenes Fahrzeug ist am Donnerstag von der Polizei nahe Neustadt an der Weinstraße gestoppt worden. Neben den Weihnachtsbäumen befand sich noch zahlreicher Hausrat in dem Fahrzeug, der die Sicht behinderte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer, der sich den Angaben zufolge auf dem Weg nach München befand, hatte die Ladung nicht gesichert. Zudem sei er auf der Bundesstraße mit alten und rissigen Reifen unterwegs gewesen. Der Fahrer muss nun wegen der Reifen mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige in Höhe von 90 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

