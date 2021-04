Polizei stoppt Trucker mit 2,8 Promille

Neustadt/Weinstraße. Ein in Schlangenlinien fahrender Lastwagen hat auf der A 65 bei Edenkoben für Aufsehen gesorgt und mehrere Anrufe bei der Polizeiinspektion im südpfälzischen Edenkoben ausgelöst. Die Beamten konnten das Lkw-Gespann – das in südlicher Richtung unterwegs war – schließlich in der Staatsstraße kontrollieren.

Der Grund für die seltsame Fahrweise des Truckers war schnell klar, da ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,8 Promille ergab. Der 46-jährige Fernfahrer musste sich auf der Wache einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Wie die Behörden mitteilten, steht dem Lkw-Fahrer nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr bevor.

