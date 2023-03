Polizei stoppt stark alkoholisierten Autofahrer in Speyer

Speyer. Mit 1,7 Promille ist ein 50-Jähriger in Speyer mit einem Kleintransporter unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, stoppten die Beamten den Mann am Sonntag, gegen 16. 15 Uhr, in der Nonnenbachstraße. Der deutliche Alkoholgeruch fiel den Polizeikräften direkt auf, weshalb sie einen Atemalkoholtest anordneten.

Daraufhin wurden die Fahrzeugschlüssel des 50-Jährigen sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Den Mann erwartet nun zudem eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.