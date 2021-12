Speyer. Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in der Nacht zu Freitag auf der B 9 bei Speyer gestoppt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab einen Wert von 3,19 Promille. Nach Angaben der Polizei wurde eine Streife auf den Autofahrer aufmerksam, der in Schlangenlinien entlang der B9 in Richtung Germersheim fuhr. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

