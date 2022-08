Polizei stoppt Autofahrer auf Drogen bei Dossenheim

Dossenheim. Die Polizei hat am Mittwochabend bei Dossenheim einen Autofahrer auf Drogen angehalten. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte eine Streife des Polizeirevieres Heidelberg-Nord den Fahrer in der Theodor-Heuss-Straße gegen 16.45 Uhr. Die Polizeikräfte hatten bereits den Verdacht, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogentest schlug an, sodass dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Zudem muss er laut Polizei mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

