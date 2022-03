Polizei stellt gefälschte Impfpässe in der Metropolregion Rhein-Neckar sicher

Worms/Ludwigshafen. Die Polizei hat am Mittwoch in Worms und Umgebung gefälschte Impfpässe sichergestellt. Wie die Behörde mitteilte, wurden insgesamt zwölf Wohnungs- und Geschäftsräume aufgrund des Verdachts der Fälschung, des Besitzes und des Handels mit gefälschten Impfzertifikaten durchsucht. Zwei weitere Durchsuchungen erfolgten in Ludwigshafen und Bürstadt, da sie einen Zusammenhang mit den Befunden aufwiesen.

Die Beamten stellten acht gefälschte Impfpässe, drei Testzertifikate, elf Mobiltelefone, vier Laptops und Haschisch sicher. Weitere mögliche Tatverdächtige und Absatzwege werden im Rahmen der Auswertung der Befunde ermittelt.