Polizei stellt Auto von altbekanntem Fahrer sicher

Frankenthal. Die Polizei hat am Dienstag gegen 18 Uhr das Auto eines 27-Jährigen auf der B9 kurz vor der Anschlussstelle Studernheim in Richtung Frankenthal sichergestellt. Das Fahrzeug fiel auf, da sich dessen Fahrer Ende 2020 an derselben Stelle eine Verfolgungsjagd mit Beamten lieferte, teilte die Polizei mit. Damals hatte der Fahrer keinen Führerschein und war unter Alkoholeinfluss unterwegs. Auch bei der Kontrolle am Dienstag fehlte der Führerschein. Auch konnte die Polizei feststellen, dass sowohl der Zulassungsstempel auf dem Kennzeichen als auch die Hauptuntersuchung samt TÜV-Stempel gefälscht waren. Aufgrund der wiederholten Nutzung des 7er BMWs zu Straftaten wurde das Fahrzeug vor Ort sichergestellt und wird der Verwertung zugeführt.

