Polizei setzt Taser und Pfefferspray ein

Ludwigshafen. Am Donnerstag hat die Polizei Taser und Pfefferspray gegen einen 32-Jährigen eingesetzt. Wie die Beamten mitteilen, habe sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befunden und sei auf die Polizisten vor Ort losgegangen.

Zuvor wurden die Einsatzkräfte über einen 32-jährigen Randalierer in einer Wohnung in der Ebernburgstraße in Ludwigshafen informiert. Nach seiner Festnahme wurde der Mann dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen übergeben. Verletzt wurde niemand.