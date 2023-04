Polizei setzt Taser gegen randalierenden 33-Jährigen in Speyer ein

Speyer. Einen Taser einsetzen mussten Polizeibeamte in der Nacht auf Freitag wegen eines randalierenden Mannes in Speyer. Der 33-Jährige wurde in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße gemeldet und versuchte vor den alarmierten Beamten mit dem Auto zu flüchten, berichtet das Polizeipräsidium.

Die Beamten forderten den Mann auf, sein Fahrzeug zu verlassen und drohten ihn ansonsten aus dem Wagen zu ziehen. Da sich der 33-Jährige mit aller Kraft im Fahrzeug festhielt, setzten die Beamten den Taser ein, um ihn aus dem Wagen holen zu können.

Dieser verhielt sich weiterhin uneinsichtig und redete zusammenhangloses Zeug, weshalb die Beamten eine psychische Erkrankung oder den Einfluss von Betäubungsmitteln vermuteten. In seiner Wohnung fanden die Beamten dann 1,4 Gramm Marihuana auf. Weder der 33-Jährige noch die Beamten seien bei dem Einsatz verletzt worden.