Polizei setzt Taser ein

Edenkoben. Weil er alkoholisiert seine Ex-Frau bedroht haben soll, musste die Polizei bei einem Einsatz am frühen Sonntagmorgen einen Taser gegen einen 33-jährigen Mann einsetzen. Laut Polizeiangaben zeigte sich der Mann auch mit Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort in der Rappenstraße uneinsichtig und weigerte sich, den Forderungen der Polizei nachzukommen. Bei dem Versuch, ihn festzunehmen, leistete er heftigen Widerstand, schreibt die Polizei in der Pressemitteilung. Um die Situation in den Griff zu bekommen, setzten die Beamten deshalb ein sogenanntes Distanzelektroimpulsgerät (Taser) ein, um den Mann festzunehmen. Er musste die Polizei auf die Wache begleiten und wurde dort in einer Ausnüchterungszelle untergebracht. Die Polizisten forderten außerdem die Entnahme einer Blutprobe an, da der Mann stark alkoholisiert war. Gegen den 33-Jährigen haben die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Bei dem Einsatz wurden drei Polizeibeamte von dem Mann „zum Teil erheblich verletzt“, heißt es abschließend. vs

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1