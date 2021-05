Polizei setzt Taser ein

Ludwigshafen. Weil er aggressiv war, mit einer Glasflasche nach Polizisten warf und ein Gipserbeil bei sich trug, ist am Freitagmorgen ein Taser gegen einen 31-Jährigen eingesetzt worden. Wie die Polizei mitteilt, habe der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen zuvor um Unterstützung im Stadtteil Oppau gebeten, weil Mitarbeiter mit einer aggressiven Person in einem psychischen Ausnahmezustand zu tun hätten. Beim Eintreffen der Polizisten habe sich der 31-Jährige psychisch stark auffällig verhalten, so die Mitteilung. Der Mann habe in seiner Wohnung herumgeschrien, Gegenstände geworfen und sich verbarrikadiert. Weil er anschließend einen der Polizisten mit einer Glasflasche bedrohte, diese nach den Beamten warf und ein Gipserbeil bei sich trug, wurde er mit einem Taser überwältigt. Wegen seiner starken Psychosen wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht.

AdUnit urban-intext1