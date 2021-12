Polizei setzt nach Widerstand Taser gegen Mann ein

Speyer. Bei einem Polizeieinsatz am Samstagvormittag ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der die Beamten ihren Taser gebrauchten. Laut Bericht war die Streife aufgrund eines medizinischen Einsatzes in der Wohnung im Stadtteil West, als ein hinzukommender Mann sich aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt und angewiesen wurde, die Wohnung für eine begrenzte Zeit zu verlassen.

Laut Schilderung der Polizei stürmte der 41-Jährige unvermittelt in Richtung der Wohnungstür und versuchte einen Polizeibeamten zu überrennen. Dabei wurde eine Körperkamera der Polizei beschädigt. Aufgrund der Gegenwehr und der körperlichen Konstitution des Mannes gelang es durch den Einsatz einfacher körperlicher Gewalt nicht, diesen zu Boden zu bringen. Da er weiterhin versuchte, mit aller Kraft in die Wohnung zu gelangen, setzte die Polizei ihren Taser ein. Der 41-Jährige wurde so zu Boden gebracht und gefesselt, ohne dass schwerwiegende Verletzungen bei beteiligten Personen entstanden. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, erlitt aber nur leichte Verletzungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.