Polizei Rheinland-Pfalz: 21 Festnahmen und 48 vollstreckte Haftbefehle

Mainz. 21 Festnahmen und 48 vollstreckte Haftbefehle in Rheinland-Pfalz – das ist die Bilanz aus Mainz des Länderübergreifenden Sicherheitsaktionstags der Polizei am Dienstag. Wie die Polizei Mainz mitteilt, fanden verstärkt Kontrollen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz zum fünften Mal statt. Insgesamt waren in Rheinland-Pfalz mehr als 700 Kräfte im Einsatz, um Straßenkriminalität, Betäubungsmittelkriminalität und Verkehrsdelikte zu bekämpfen.

Die Polizeikräfte kontrollierten dabei mehr als 2200 Personen, über 1300 Fahrzeuge und 54 Objekte. 21 Personen wurden festgenommen und 48 Haftbefehle vollstreckt. Die Polizei stellte außerdem verschiedene Betäubungsmittel, gefälschte Papiere sowie Waffen sicher. Zudem wurden sechs Personen in Gewahrsam genommen und sechs Platzverweise erteilt.

Die Polizei Rheinland-Pfalz registrierte insgesamt 90 Straftaten, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in den meisten Fällen. Ansonsten erfassten die Beamtinnen und Beamten 300 Ordnungswidrigkeiten - bei der Mehrzahl handelte es sich hierbei um Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Ergänzt wurde der Sicherheitstag durch mehrere Präventionsmaßnahmen - beispielsweise Infostände, der Einsatz des Sicherheitsmobils und Präventionsgespräche mit Gewerbetreibenden.