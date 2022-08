Polizei rettet verletzten Schwan in Edingen-Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen. Die Polizei hat am Freitagabend einen verletzten Schwan in Edingen-Neckarhausen gerettet. Verkehrsteilnehmer meldeten das offensichtlich flugunfähige Tier in der Wingertsäckerstraße, berichten die Beamten. Polizisten konnten den Schwan ausfindig machen und einfangen. Er hatte einen versteiften Flügel. Das Tier wurde der Gemeindeverwaltung übergeben.

