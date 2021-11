Polizei rettet Mäusebussard zwischen Mülhausen und Dielheim

Mülhausen/Dielheim. Die Polizei hat einen Mäusebussard am Samstag zwischen Mülhausen und Dielheim gerettet. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, hatte ein Autofahrer das Tier am Nachmittag auf der K4161 angefahren und die Polizei informiert. Der Vogel saß demnach hilflos im Straßengraben, als die Beamten eintrafen. Sie hätten versucht, ihn in eine Transportbox zu setzen, sie sei allerdings zu klein gewesen - das Tier hätte eine Flügelspannweite von rund 130 Zentimer gehabt. Also sei ein Umzugskarton geholt worden und mit Hilfe aller Beteiligten konnte der Bussard "dingfest" gemacht werden, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Mit dem Streifenwagen sei der Vogel dann zu einer Pflegestelle in Sandhausen gebracht worden. Die Auffangstation teilte laut Polizei dann am Abend mit, dass es den Mäusebussard nicht allzu schlimm erwischt hatte und er bald wieder fliegen könnte.