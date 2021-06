Lorsch. Die Polizei hat einen jungen Habicht an der A 67 bei Lorsch aus einer misslichen Lage befreit. Der Greifvogel hatte sich mit dem Flügel in einem dünnen Seil verfangen, das zwischen zwei Ästen gespannt war. Die Beamten seien auf das Dach ihres Streifenwagens geklettert und hätten den Vogel mit Hilfe der Feuerwehr befreit. Nun darf er sich in einer Auffangstation für Wildtiere von den Strapazen erholen.

