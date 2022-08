Polizei rettet bei Wörth auf Autobahn umherlaufendes Reh

Wörth. Ein Reh auf der Autobahn hat am Freitagmorgen die Polizei in Wörth am Rhein in Atem gehalten. Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 7 Uhr, dass das Tier auf der Fahrbahn und im Grünstreifen der A 65 umherlaufen würde. Beim Erkennen des Rehs wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte der Verkehr angehalten und das „Tier zum Stehenbleiben aufgefordert“, wie es in einer Mitteilung der Beamten heißt. Dieser Aufforderung kam das Tier jedoch nicht nach und versuchte sofort zu flüchten. Die Flucht konnte nach kurzer Verfolgung von dem für Tierverfolgungen ausgebildeten Polizeibeamten unterbunden werden. Das Reh ließ sich im Anschluss unverletzt von den Polizeikräften wieder hinter einen Wildschutzzaun tragen.

