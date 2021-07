Polizei räumt Haus mit rund 1300 Marihuanapflanzen

Frankenthal. In einem leer stehenden Haus in Frankenthal hat die Polizei am Montag rund 1300 Marihuanapflanzen entdeckt. Laut Polizei wurden diese vermutlich von drei Tatverdächtigen, die vorläufig festgenommen werden konnten, angepflanzt. Aufgrund der Größe der hochprofessionellen Anlage zogen sich die Sicherstellungsmaßnahmen bis zum Dienstag hin. Zu diesen mussten des Weiteren Spezialisten des Landeskriminalamts und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik angefordert werden. Die Tatverdächtigen befinden sich seit Dienstag in Untersuchungshaft.

