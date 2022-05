Polizei nimmt vermeintlichen Drogendealer bei Kontrolle fest – Verdächtigter in Untersuchungshaft

A6/St. Leon-Rot. Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Sonntagmittag auf der A 6 einen vermeintlichen Drogendealer gefasst. Nach Angaben der Polizei war der 21-jährige Autofahrer in Richtung Heilbronn unterwegs, als ihn eine zivile Streifenbesatzung zur Kontrolle auf die Spur zur Abfahrt auf die A 5 geführt hat. Als das Polizeifahrzeug den Fahrbahnteiler zu der Abfahrt passiert hatte, soll der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug plötzlich wieder zurück auf die Hauptfahrbahn der A 6 gesteuert und einen Beutel in den Bereich zwischen der Standspur der A 6 und der Parallelfahrbahn des Autobahnkreuzes Walldorf aus dem Beifahrerfenster geworfen haben.

Wenig später machten die Beamten den verdächtigen Pkw wieder ausfindig und kontrollierten den 21-Jährigen. Dieser gab an, aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist zu sein und sich auf dem Weg nach Basel zu befinden.

Eine weitere Streifenwagenbesatzung konnte den Beutel, welchen der Mann aus dem Beifahrerfenster geworfen haben soll, auffinden. Darin befanden sich mehrere kleine Plomben mit weißem Pulver. Bei diesem handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen mutmaßlich um Kokain. Insgesamt befanden sich etwa 500 Gramm der Substanz in dem Beutel.

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Eine Blutprobe wurde veranlasst, da zusätzlich zum Verdacht der unerlaubten Einfuhr von Drogen zum Zwecke des Handeltreibens auch der Verdacht bestand, dass der Fahrer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt hatte.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen den 21-Jährigen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an