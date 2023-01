Polizei nimmt Mann mit Messer in Nähe einer Grundschule in Schifferstadt fest

Schifferstadt. Die Polizei hat nahe einer Grundschule im pfälzischen Schifferstadt einen Mann festgenommen, der ein Küchenmesser in der Hand trug. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei es zu keinerlei aggressiven Handlungen gegen Schulkinder gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine 32-jährige Frau, die den Mann angesprochen habe, habe er "Hau ab oder dir passiert was" zugerufen.

Der 51-Jährige sei wegen seines psychischen Zustands in eine Fachklinik gebracht worden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.