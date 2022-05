Polizei nimmt bewaffnete Jugendliche fest

Heppenheim. Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in Heppenheim sieben Personen vorläufig festgenommen, die unter anderem mit einem Fleischerbeil, Messer, einem angespitzten Schraubendreher und einer Hantelscheibe bewaffnet waren. Wie die Beamten mitteilten, hatten zuvor Zeugen eine Gruppe von zehn bis 15 teils vermummten und bewaffneten Jugendlichen gemeldet, die vom Bahnhof in Richtung Innenstadt unterwegs waren. Was die Gruppe antrieb, blieb zunächst unklar. Die Polizei stellte im Innenstadtbereich bei zahlreichen weiteren Personen die Identität fest, eine Zugehörigkeit zu der Gruppe konnte dabei aber nicht mehr nachgewiesen werden. Die vorläufig Festgenommenen sollten später ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden. Neben Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Südhessen waren auch die Bundespolizei, die Polizeifliegerstaffel Hessen und eine Streife des Polizeipräsidiums Mannheim im Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1