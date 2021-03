Rhein-Neckar. In Sinsheim, Weinheim und Neustadt hat die Polizei am Wochenende Partys aufgelöst, bei denen gegen Corona-Verordnungen verstoßen wurde.

AdUnit urban-intext1

Mit Campingstühlen, Wasserpfeifen und einem Lautsprecher auf dem Autodach haben mehr als 50 Menschen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Party gefeiert und damit gegen die Corona-Regeln verstoßen. Eine Streife bemerkte am Freitagabend mehrere Autos auf einem Parkplatz, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als die Beamten sich näherten, seien viele der Feiernden geflüchtet. Die Beamten räumten den Parkplatz und ließen ihn absperren. Von den Partygästen kehrten den Angaben zufolge später in der Nacht 17 zurück, schoben das Absperrgitter beiseite und setzten die Feier fort. Die Polizei schickte sie erneut nach Hause.

Mehrere Partys in der Region hat die Polizei auflösen müssen. © dpa

20 Personen haben laut Polizei am Freitag eine Party in einer Waldhütte am Kameralwald in Weinheim gefeiert. Als die Beamten um 21.30 Uhr eintrafen, ergriffen die Teilnehmer die Flucht. Drei Partygäste konnten kontrolliert werden und müssen mit einem Bußgeld rechnen. Die Ermittlungen zur Identifizierung der weiteren Teilnehmer dauern an.

In Neustadt hat die Polizei hat nach eigenen Angaben am Sonntag um 0.45 Uhr eine Geburtstagsparty mit elf Personen aufgelöst, nachdem ein Anrufer Partylärm in einem Mehrfamilienhaus gemeldet hatten. Der 28-jährige Wohnungsinhaber gab an, den 18. Geburtstag seines Neffen zu feiern. Die Teilnehmer verließen im Einvernehmen, wie die Polizei beschreibt, umgehend die Wohnung. Sie erwartet nun ein Bußgeld, denn die Polizei hat den Vorfall an die zuständige Stadtverwaltung übermittelt. red/lsw