Neustadt/Weinstraße. Eine Geburtstagsparty mit elf Personen hat die Polizei am Sonntag in Neustadt an der Weinstraße aufgelöst. Wie die Beamten mitteilen, sei gegen 00:45 Uhr Partylärm aus einem Mehrfamilienhaus in der Eduard-Jost-Straße gemeldet worden. Der 28-jährige Wohnungsinhaber erklärte der Polizei, dass er den 18. Geburtstag seines Neffen feiere. Im Hinblick auf die aktuelle Pandemie wurde die Party aufgelöst und die Stadtverwaltung Neustadt in Kenntnis gesetzt.

