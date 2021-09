Polizei kontrolliert verbotene Abkürzungen und spricht Verwarnungen aus

Edesheim. Die Polizei hat am Dienstagabend rund um die Feldwege in Edesheim Kontrollen durchgeführt. Grund dafür sind, nach Angaben der Beamten, Autos und Lastwagen, die unbefugt die Wege benutzen, um die dortige Baustelle zu umfahren. Die Polizei sprach innerhalb einer Stunde insgesamt 19 gebührenpflichtige Verwarnungen aus.

Auch heute und an den folgenden Tagen sollen Kontrollen zu verschiedenen Tageszeiten in Edesheim durchgeführt werden. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die ausgewiesenen Umleitungen zu halten. (mit mik)