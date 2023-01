Polizei kontrolliert mehr als 50 Fahrzeuge in Bensheim - mehrere Verstöße festgestellt

Bensheim. Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle am Montag in Bensheim sind insgesamt 51 Fahrzeuge und 60 Personen überprüft worden. Nach Angaben der Polizei gab es vereinzelte Beanstandungen wegen festgestellter Mängel an Fahrzeugen und Verwarnungsgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Eine 62 Jahre alte Frau muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. Ein Drogentest reagierte bei ihr positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Sie wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem bedeutete die Kontrolle für einen 58-jährigen Autofahrer das Ende seiner Fahrt, weil er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.