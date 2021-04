Rhein-Neckar. Das Polizeipräsidium Mannheim überwacht nach eigenen Angaben auch in der Zeit bis Ostermontag die Einhaltung der Corona-verordnung, insbesondere an bekannten Treffpunkten und Ausflugszielen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis.

AdUnit urban-intext1

Rund 70 zusätzliche Polizisten werden täglich präsent sein, vorwiegend zu Fuß und mit dem Fahrrad. Die Beamten würden dabei mit dem erforderlichen Fingerspitzengefühl vorgehen, schreibt das Präsidium in einer Pressemitteilung und verweist auch auf den Appell des Oberbürgermeisters der Stadt Mannheim und den Tipps im Internet der Stadt Heidelberg zur Neckarwiese. red