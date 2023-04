Polizei klärt Serie von Sachbeschädigungen durch Sprayer in Speyer und Umgebung

Metropolregion. Die Polizei Speyer hat im Fall einer Serie von Sachbeschädigungen durch Graffitis mehrere Verdächtige ermittelt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte hatten Beamte am Mittwoch in Speyer und Umgebung mehrere Wohnungen im Rahmen der Ermittlungen durchsucht. Dabei wurden nach eigener Aussage mehrere Beweise sichergestellt. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren gestanden teilweise ihre Taten.

Schon seit Ende 2022 befasst sich die Polizei Speyer mit den Sprayern. Die zunächst unbekannten Täter hatten vor allem in der Speyerer Innenstadt Wohn- und Geschäftsgebäude besprüht. Auch vor einem Baukran in mehr als 40 Metern Höhe machte die mutmaßliche Tätergruppe nicht halt. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiinformationen etwa 40 000 Euro. Die Ermittlungen dauern noch an.