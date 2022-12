Polizei findet zwei Tote bei Bluttat in Schorndorf

Schorndorf. Bei einer Gewalttat in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen aus Sicherheitskreisen handelt es sich bei den Toten um den mutmaßlichen Täter und eine Frau. Am Mittwoch sei um 11.34 Uhr über die Rettungsleitstelle eine schwerverletzte Frau in einem Gebäude in Schorndorf gemeldet, teilte die Polizei in Aalen mit.

Womöglich sei die Frau durch eine Schusswaffe verletzt worden, hieß es offiziell. Der Einsatz dauere noch an. Es befänden sich derzeit 28 Streifenbesatzungen im Einsatz.

Mittlerweile sei das Gebäude von Kräften des Spezialeinsatzkommandos durchsucht worden. Dabei seien ein Mann und eine Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei berichtet, dass gerüchteweise seitens der Medien über Schusswechsel berichtet worden. Dies könne polizeilich nicht bestätigt werden.