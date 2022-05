Polizei findet Drogen - 43-Jähriger wegen Verstoß gegen Bewährungsauflagen in Haft

Neckargemünd. Die Bundespolizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Neckargemünd Drogen beschlagnahmt – der 43-jährige Besitzer ist nun wegen Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen in Haft. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte die Bundespolizei den Mann am Dienstagabend gegen 21 Uhr bereits bei einer Personenkontrolle im Heidelberger Hauptbahnhof und fand dabei verschiedene Mengen der Betäubungsmittel Cannabis, Kokain und Heroin und fast 700 Euro Bargeld auf. Die Polizei überstellte den Mann an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte und führte eine Wohnungsdurchsuchung mit einem Drogenspürhund bei ihm zu Hause durch.

Dabei beschlagnahmte die Polizei weitere Drogen, Betäubungsmittel-Utensilien sowie weiteres Bargeld in Höhe von 900 Euro und dessen Mobiltelefon, das nun polizeilich ausgewertet wird. Ein später beim Beschuldigten durchgeführter Urinschnelltest verlief ebenfalls positiv auf Kokain, Amphetamine, bekannt als Speed und Tetrahydrocannabinol THC, die Wirksubstanz von Cannabis. Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter vorgeführt, da er gegen Auflagen seiner Bewährung verstoßen hatte. Die Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz kommt nun noch hinzu.