Böhl-Iggelheim. Auf der Suche nach einem betrunkenen Rollerfahrer im Rhein-Pfalz-Kreis hat die Polizei diesen nackt und schlafend an einem Weiher gefunden. Der Atemalkoholtest des 34-Jährigen habe ein Ergebnis von 3,23 Promille angezeigt, teilte die Polizei in Schifferstadt am Mittwoch mit. Zeugen hatten am Dienstagnachmittag gemeldet, dass ein Betrunkener mit seinem Roller in Böhl-Iggelheim Richtung Niederwiesenweiher fahre. Die Polizei verbot ihm schließlich die Weiterfahrt.

