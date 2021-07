Polizei findet 1300 Marihuanapflanzen

Frankenthal. Insgesamt 1300 Marihuanapflanzen hat die Polizei in einem leerstehenden Gebäude in Frankenthal sichergestellt. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Mittwoch mitteilten, wurde das Gebäude am Montag durchsucht, drei Verdächtige im Alter von 21, 31 und 32 Jahren wurden dabei vorläufig festgenommen. Im Gebäude befand sich eine hochprofessionelle Indooranlage, deren Sicherstellung sich aufgrund der Größe bis Dienstag hingezogen hat, so die Polizei. Spezialisten des Landeskriminalamtes und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik mussten dazu angefordert werden. Der Haftrichter am Amtsgericht Frankenthal erließ Untersuchungshaftbefehle, die Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. her

