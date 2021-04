Polizei fahndet nach Tankstellenüberfall mit Bildern nach unbekanntem Täter

Schriesheim. Die Polizei fahndet mit Lichtbildern nach einem unbekannten Täter, der Anfang April eine Tankstelle in Schriesheim überfallen hat. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, wurden bei der Sichtung des Videomaterials der Überwachungskamera Bilder ausgewertet, die den Unbekannten bei der Tatausübung filmten. Der Mann hatte bei dem Überfall am Montag, 5. April, auf die Aral-Tankstelle in der Römerstraße eine Angestellte gegen 22.30 Uhr mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

AdUnit urban-intext1

Die Polizei sucht nach diesem Mann, der Anfang April eine Tankstelle in Schriesheim überfallen hat. © pol

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun mithilfe von insgesamt drei veröffentlichten Bildern um Hinweise (zu den Bildern). Von den Beamten wurde der Täter wie folgt beschrieben: Er soll etwa 1,70 Meter groß sein und eine helle Hautfarbe haben. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Schuhe mit goldfarbenem Abschluss an den Fersen sowie einen schwarzen Parka mit einer auffälligen Lasche auf der Rückseite. Der Unbekannte sprach deutsch.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621-174/4444 bei der Polizei.