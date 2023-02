Polizei erwischt Mann betrunken am Steuer mit Kokain in der Tasche

Neustadt an der Weinstraße. Ein Mann ist in der Nacht auf Samstag betrunken mit dem Auto durch Neustadt an der Weinstraße gefahren. Wie die Polizei mitteilt, hielt eine Streife den 42-Jährigen wegen überhöhter Geschwindigkeit in der Kirchstraße an. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann aus dem Mund nach Alkohol riecht. Der Mann verweigerte alle freiwilligen Tests, weshalb ein Arzt ihm dann eine Blutprobe entnahm.

Die Polizei durchsuchte den Mann und fand dabei einen Papierumschlags mit einer geringen Menge Kokain. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt und ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.