Polizei erwartet heute weitere Proteste gegen Corona-Regeln

Region. Die Polizei erwartet auch am heutigen Montag in der Region erneut Protestmärsche gegen die Corona-Regeln. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer Pressemitteilung erklärte, lägen Hinweise vor, dass "erneut Personen in der Vorder- und Südpfalz zusammenkommen wollen, um gegen die Corona-Regeln zu protestieren." Das Präsidium stehe "hierzu in engem Austausch mit den zuständigen Versammlungsbehörden."

Bereits am vergangenen Montag gab es in der Region und in Mannheim solche Demonstrationen. Diese Montagsspaziergänge sind bereits von einigen Kommunen verboten worden. Wie die Behörden erklärte, unterliegen diese als "Spaziergänge" bezeichneten Zusammenkünfte grundsätzlich dem Versammlungsrecht - damit genießen die Teilnehmenden den Schutz der im Grundgesetz verankerten Versammlungsfreiheit. Gleichzeitig entsteht bei Versammlungen unter freiem Himmel eine Anmeldepflicht bei der zuständigen Versammlungsbehörde. Das Versammlungsgesetz gibt vor, dass Versammlungen unter freiem Himmel 48 Stunden vor Bekanntgabe anzumelden sind. Bei zeitlich dringenden Anlässen kann diese Frist unterschritten werden, eine Anmeldung bleibt dennoch verpflichtend.

Die Polizei gibt an, am Montag mit starken Polizeikräften in der Region präsent sein und Personenansammlungen zusammen mit den Versammlungsbehörden rechtlich bewerten. Innerhalb der gesetzlichen Regelungen und Vorgaben werden wir das Recht auf Versammlungsfreiheit gewährleisten. Wer an einer verbotenen Versammlung oder einem Aufzug teilnimmt begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einer Geldbuße rechnen.