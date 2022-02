Polizei ermittelt nach Angriff mit Schlagstock in Straßenbahn - Zeugen gesucht

Leimen. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Straßenbahn der Linie 23 von Leimen nach Handschuhsheim ist ein 19-Jähriger verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann in der Bahn, als mehrere unbekannte Männer in die Bahn einstiegen. Anschließend sollen diese ihn aus bislang unbekannten Gründen, unter anderem mit einem Schlagstock, angegriffen haben. Danach verließ die Gruppe die Bahn wieder und entfernte sich in Richtung St. Ilgener Straße. Eine Fahndung nach den Angreifern blieb ohne Erfolg. Einer der Täter soll mit einem grauen Langarmshirt und einer schwarzen Weste bekleidet gewesen sein. Der 19-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/57090 bei der Polizei zu melden.