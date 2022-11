Polizei ermittelt in 19 Fällen: Einbrecher in Mannheim und der Region unterwegs

Mannheim/Rhein-Neckar. Die Polizei Mannheim ermittelt derzeit in 19 Einbruchsdelikten vom Wochenende. Wie die Polizei mitteilt, lag der Schwerpunkt der Taten entlang der Bundesautobahn BAB 6 sowie in den Stadtkreisen Mannheim und Heidelberg. Einzelberichte liegen in Mannheim zu fünf Delikten vor:

Unbekannte brachen am Freitag zwischen 10 und 14 Uhr in der Zellerstraße in der Neckarstadt-Ost in eine Wohnung ein. Die Täter hebelten laut Polizei dort mit einem bislang unbekannten Werkzeug die Schlafzimmerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung. Sie durchwühlten in den Räumen die Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrags.

Zu weiteren zwei Einbrüchen kam es am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr in Mannheim-Seckenheim. Die Täter versuchten nach Polizeiangaben offenbar zunächst, in der Offenburger Straße einzubrechen. Als es misslang, brachen sie in ein weiteres Objekt in der Ihringer Straße ein.

Außerdem kam es in Mannheim-Vogelstang im Naumburger Weg zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung und in Mannheim-Käfertal in der Koblenzer Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Casino.

Auch Fälle in Heidelberg und im Rhein-Neckarkreis

In Heidelberg waren ebenfalls Einbrecher am Samstag zwischen 15.45 Uhr und 18 Uhr in der Gaisbergstraße in einer Wohnung am Werk. Die Täter verschafften sich über den Garten Zugang zum Wohnungsinneren eines Ehepaares, indem sie mittels unbekannten Werkzeugs die Terrassentür aufhebelten. Nachdem sie Schränke durchwühlt hatten, entwendeten die Täter Schmuck. Die genaue Schadenhöhe ist derzeit noch unbekannt.

Des Weiteren kam es am Wochenende noch zu Einbrüchen im Sandwingert in Heidelberg-Wieblingen, der Tulpenstraße in Heidelberg-Pfaffengrund und in ein Café in der Hauptstraße der Heidelberger Altstadt. Hier ist der entstandene Diebstahlschaden bislang unbekannt und aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

In Mühlhausen erbeuteten Diebe am Samstag zwischen 16.10 und 18.20 Uhr bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße Schmuck in Höhe eines fünfstelligen Betrags. Sie gelangten nach Angaben der Polizei über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss in das Wohnhaus.

Auch in Sinsheim wurde am Samstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Eine Bewohnerin bemerkte mehrere eingeschlagene Fenster im Erdgeschoss und Untergeschoss, über welche sich Unbekannte zwischen 15.20 Uhr und 18.35 Uhr in der August-Karolus-Straße Zutritt verschafft hatten. Nachdem die Bewohnerin erleichtert ihre Katze im Wohnungsinneren auffinden und in die Arme schließen konnte, bemerkte sie, dass eine Geldkassette mit einem Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe entwendet wurde. Neben dem Geldbetrag entstand an den Fenstern und der Eingangstür des Wohnhauses ein Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Zu einem weiteren Einbruch in Sinsheim kam es im Bereich der Steinsbergstraße.

In der Karl-Benz-Straße in St. Leon Rot, der Buchenstraße in Neckarbischofsheim, dem Breitensteinweg in Eberbach, am Wingert in Wiesloch, dem Kastanienweg in Schwetzingen, der Silcherstraße in Brühl und beim Bildstock in Edingen-Neckarhausen kam es ebenfalls zu Einbrüchen.

Die Polizei ermittelt aktuell bezüglich der Schadenshöhe in allen Fällen, auch dauert die Auswertung der Spurenlage durch die Kriminaltechnik noch an. Nach ersten Schätzungen der Polizei dürfte sich die Schadenssumme aller Einbrüche in fünfstelliger Höhe befinden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen.

Kostenloses Präventionsangebot der Polizei

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf eine persönliche und kostenlose Beratung unter dem Aspekt "Wie mache ich mein Zuhause noch sicherer?" hin. Wer einen Termin vereinbaren möchte, kann bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174 1212 anrufen oder eine E-Mail an beratungsstelle.ma@polizei.bwl.de senden. Die Präventionssachbearbeiterinnen und -sachbearbeiter kommen auch direkt vor Ort, um mögliche Schwachstellen im eigenen Zuhause auszuloten.