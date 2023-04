Polizei entlarvt Fake News: Transporter-Fahrer hätte Kinder in Wachenheim angesprochen

Wachenheim an der Weinstraße. Die Polizei hat in den Sozialen Medien verbreitete Nachrichten über einen Transporter-Fahrer, der Kinder auf dem Schulweg zur IGS in Wachenheim angesprochen hätte, als Falschinformation aufgedeckt. Es kursiere das Gerücht, ein unbekannter Mann mit einem weißen Transporter hätte den Kindern angeblich Hundewelpen zeigen wollen und ein Kind hätte sich auf der Flucht vor dem Fahrer verletzt, berichten die Beamten.

In der Folge seien viele weitere Falschinformationen verbreitet worden, darunter auch ein Foto eines weißen Transporters mit erkennbarem Kennzeichen.

Nach umfassenden Ermittlungen, Vernehmungen und einer Begehung vor Ort haben sich laut Polizei keine konkreten Anhaltspunkte einer möglichen Straftat ergeben. Mögliche Hinweise werden dennoch unter der Rufnummer 06322/963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de angenommen.