Polizei entdeckt Cannabisplantage - 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Dudenhofen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Dudenhofen im Rhein-Pfalz-Kreis hat die Polizei eine Cannabisplantage entdeckt. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, hatten die Beamten am Dienstag in der Wohnung eines 27 Jahre alten Mannes eine Plantage mit insgesamt 36 Cannabispflanzen sowie rund vier Kilogramm Marihuana, anderthalb Kilogramm Haschisch, eine Armbrust und einen Teleskopschlagstock sichergestellt. Der mutmaßliche Betreiber wurde am Mittwoch den Haftrichtern vorgeführt und sitzt wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und mit Waffen in Untersuchungshaft.

