Polizei bittet um Hinweise

Deidesheim. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Zwischenfall bei der Deidesheimer Kerwe. Wie bereits berichtet, sahen Polizeibeamte gegen 1 Uhr Eltern, die mit ihrem Kind am Sonntag den Bahnübergang am Bahnhof trotz geschlossener Schranke und rotem Warnlicht überquerten. Als die Beamten den Familienvater auf die Ordnungswidrigkeit und Gefahr ansprachen, kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die Polizisten von dem Vater, der nicht nur aggressiv, sondern auch betrunken war, verletzt wurden. Zeugen werden zur Klärung des Vorfalls gebeten, sich unter Telefon 0631/34 07 30 oder Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden. pol/sko/vs

