Polizei berichtet am 12. Juli einen Tag lang via Twitter über Alltag

Frankenthal. Die Polizeiinspektion Frankenthal sowie die Polizeiwache Maxdorf werden am Montag, 12. Juli, auf dem gemeinsam betriebenen Twitter-Kanal @Polizei_FT einen Tag lang ab etwa 6.30 Uhr den Alltag der Polizei medial begleiten.

Mitunter werden bis in die Nacht hinein Einblicke in den Dienstbetrieb aber auch auf einzelne Einsätze gewährt, welche sonst nur schwer zu erhaschen sind. Wie gestaltet sich die tägliche Organisation einer Polizeiinspektion? Was sehen und fühlen unsere Kolleginnen und Kollegen bei Einsätzen vor Ort? Diese und weitere Fragen werden im Laufe des Tages versucht, zu beantworten.

Der offen zugängliche Inhalt findet sich unter https://twitter.com/Polizei_FT . Der Twitter-Account der Polizei unterstützt keine dauerhafte Live-Verfolgung, Mitteilungen über strafrechtliche Sachverhalte oder Hilferufe können nicht adäquat bearbeitet werden. Die Polizei weist deshalb daraufhin hin, im Notfall die Notrufnummer 110 zu wählen. In weniger dringenden Fällen sind die Beamten unter der Telefonnummer 06233/3130 erreichbar.