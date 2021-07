Polizei beanstandet 70 Prozent der gestoppten Lkw

Sinsheim. Mit einer ernüchternden Bilanz ist eine Großkontrolle der Verkehrspolizei Mannheim auf der A 6 bei Sinsheim abgeschlossen worden. Auf der Rastanlage Kraichgau in Richtung Heilbronn mussten die eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim von 21 überprüften Fahrzeugen 15 beanstanden, was eine Quote von über 70 Prozent bedeutet.

Von den gerügten Truckern hatten elf Berufskraftfahrer ihre Wochenruhezeit verbotswidrig in ihren Lastern verbracht. „Während seiner Freizeit von mindestens 45 Stunden darf sich ein Lkw-Fahrer nicht in seinem Fahrzeug aufhalten. Der Unternehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass der Fahrer seine Wochenruhezeit entweder an seinem Wohnort oder in einer festen Unterkunft mit sanitären Einrichtungen und Versorgungsmöglichkeiten verbringen kann. Bei Verstößen erfolgen Ordnungswidrigkeitsverfahren sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Unternehmer“, erklärt ein Mannheimer Polizeisprecher.

20 000 Euro einbehalten

Auch sonst mussten die Beamten einige Unregelmäßigkeiten zu den Akten nehmen. Unter anderem 22 Verstöße gegen Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten, hier sind den Angaben zufolge insgesamt fast 20 000 Euro an Sicherheitsleistungen einbehalten worden. Zudem fertigten die Kräfte vier weitere Anzeigen wegen ähnlich gelagerten Verstößen.

Ein Fahrer hat sich wegen mangelnder Ladungssicherung Ärger eingehandelt, was einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung darstellt. 13 weiteren Truckern untersagten die Beamten vor Ort die Weiterfahrt, und ein Lkw-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Da ein Test einen Wert von fast 0,6 Promille ergeben hat, sehe dieser nun einem Bußgeld wegen Verkehrsteilnahme unter Alkoholeinfluss sowie einem Fahrverbot entgegen. Weitere Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung seien angesichts dieser Bilanz bereits in der Planung. sin

