Politisches Kabarett in Mehrzweckhalle Ilvesheim

Ilvesheim. Wer politisches Kabarett erleben will, kann am Samstag, 18. Juni, in die Ilvesheimer Mehrzweckhalle kommen. Dort tritt ab 20 Uhr das Kabarett Dusche auf. Karten gibt es ab sofort bei der Post in der Schlossstraße. Veranstalter ist der Ortsverein der SPD. Wegen der Corona-Pandemie musste der Termin mehrmals verschoben werden, doch jetzt kann er endlich stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Bei all den Verwerfungen in dieser Welt kann politisches Kabarett nur helfen“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Das Programm des Kabarett-Trios steht unter dem Motto „Alles bleibt anders!“ Mit Witz und Worten widmen sich die Künstler wichtigen Fragen unserer Zeit, eine davon: „Wird möglicherweise der Abstand tatsächlich zum neuen Anstand?“ Kabarett Dusche, Eintrittskarten gibt es in der Ilvesheimer Post.