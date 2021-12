Politische Schmierereien am Weinheimer Schloss – Polizei sucht nach Zeugen

Weinheim. Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag mit Schmutz und Erde die Fassade des Weinheimer Schlosses beschmiert und zwei Verkehrsschilder in der Obertorstraße beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, handele es sich bei den Schmierereien um Schriftzüge, die auf eine politische Motivation hindeuten. Ein Mitarbeiter des Rathauses meldete am frühen Dienstagmorgen die beschmutzte Fassade. Der Sachschaden an der kürzlich restaurierten Fassade beträgt einige Hundert Euro. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06201/1003-0 entgegengenommen.

