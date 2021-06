Pkw und Lkw kollidieren auf B38 - zwei Personen verletzt

Weinheim. Ein Pkw ist am Mittwoch mit einem Lkw in Weinheim kollidiert. Dabei verletzten sich nach Angaben der Polizei zwei Personen. Gegen 14.45 Uhr waren die beiden Fahrzeuge auf der Abfahrt von der B38 zur Kreisverbindungsstraße 4229 zusammengestoßen. Grund für den Unfall war ein medizinischer Notfall bei einem an dem Unfall beteiligten 59 Jahre alten Fahrer. Dieser geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn. Das Auto des Unfallverursachers krachte dort in das Heck eines verkehrsbedingt an der Einmündung zur B38 wartenden Lkw.

Sowohl der 59-Jährige als auch seine Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 90.000 Euro. Zur Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beiden Richtungen für etwa zwei Stunden voll gesperrt.