Pkw-Überschlag - Frau und einjähriges Kind aus Cabriolet geschleudert und schwer verletzt

Böbingen. Bei einem Verkehrsunfall auf der K6 bei Böbingen (Landkreis Südliche Weinstraße) haben sich am Samstagnachmittag eine 28 Jahre alte Frau und ein einjähriges Kind schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 41-jähriger Fahrer gegen 15 Uhr bei einem Überholvorgang zwischen Altdorf und Gommersdorf die Kontrolle über sein Cabriolet verloren. Das Fahrzeug überschlug sich und landete in einem Feld neben der Kreisstraße. Dabei wurden die Beifahrerin und das Kind aus dem Auto geschleudert. Das Kind wurde anschließend mit einem Hubschrauber in eine Klinik transportiert. Die Frau wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Wagen sei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Der Fahrer war nach weiteren Angaben der Polizei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Wegen der Arbeiten vor Ort war die Kreisstraße im Bereich der Unfallstelle zwischenzeitlich voll gesperrt.