Pkw überschlägt sich in Speyer – Person leicht verletzt

Speyer. Bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Speyer hat sich der Pkw einer 19-Jährigen überschlagen. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall in der Verlängerung der Iggelheimer Straße. Die 19-Jährige fuhr auf der Landstraße von Iggelheim nach Speyer und kam auf gerader Strecke aus unbekannten Gründen zunächst auf die Gegenspur und fuhr dann in den rechten Grünstreifen. Ihr Fahrzeug überschlug sich. Die junge Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen war kein weiterer Verkehrsteilnehmer am Unfall beteiligt. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 1370 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1