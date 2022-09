Pkw prallt in Sinsheim in Fachwerkhaus

Sinsheim. Bei regennasser Fahrbahn hat ein 23-Jähriger am Samstagmittag in Sinsheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 12.20 Uhr in der Steinbergstraße in Richtung Jahnstraße. Beim Abbiegen geriet der BMW des Fahrers ins Schleudern und prallte gegen ein Fachwerkhaus. Durch den Aufprall entstand am Pkw ein geschätzter Sachschaden von 3500 Euro.

Der Fahrer verletzte sich dabei leicht, wurde aber vorsorglich in eine Klinik gebracht. Das Fachwerkhaus wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass zusätzliche Stützbalken eingesetzt werden mussten. Die Schadenshöhe am Gebäude ist derzeit noch nicht bekannt.