Heidelberg. Ein Pkw ist am Montagmittag auf dem Cuzaring in Heidelberg gegen einen Baum geprallt und auf die Fahrerseite gekippt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr in Höhe des Friedhofes. Unbekannt ist noch, warum das Fahrzeug von der Straße abgekommen ist. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug muss abgeschleppt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1